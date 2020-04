Coronavirus, risale i nuovi contagi che oggi tornano a superare quota quattromila

Spread the love











ROMA. Continuano a risalire i nuovi contagi che oggi tornano a superare quota quattromila, attestandosi esattamente a 4.204 casi contro i 3.836 di ieri e i 3.039 di soli due giorni fa. Un aumento del 38% in sole 48 ore. Risalgono anche i numeri degli attuali malati da 1.195 a 1.979. Anche se fortunatamente continuano decrescere, sia pure di poco, i ricoverati, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva.

La nota positiva è la crescita ancora importante dei guariti, più di duemila ieri, 1.979 oggi.

Ma purtroppo riprendono a salire i decessi, 610 contro i 542 di ieri, che portano il totale delle vittime da inizio epidemia a 18.279.

Si allunga anche la lista dei camici bianchi vittime del coronavirus. Oggi altri tre medici hanno perso la vita per l’epidemia di Covid-19, portando il totale a 103 decessi, informa la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente l’elenco dei camici bianchi – in attività, pensionati e pensionati richiamati in servizio o comunque impegnati nell’emergenza – deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Oggi due vittime anche tra gli infermieri, che portano il bilancio a 28 decessi.