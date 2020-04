Coronavirus paragonata alla depressione del 29: gli esperti una crisi senza precedenti

Spread the love











“Siamo di fronte a una crisi come nessun’altra”: la crescita globale sarà negativa nel 2020 e “anticipiamo il peggiore calo dalla Grande Depressione” del 1929. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, sottolineando che le prospettive negative riguardano le economie avanzate e quelle in via di sviluppo. “Questa crisi non ha confini” aggiunge Georgieva, mettendo in evidenza che se la pandemia svanisce nella seconda parte dell’anno il Fmi prevede una “parziale ripresa nel 2021”. “Solo tre mesi fa ci attendevamo una crescita del reddito pro capite in oltre 160 dei nostri paesi membri nel 2020. Oggi il numero si è capovolto: prevediamo che più di 170 paesi sperimenteranno una crescita negativa del reddito pro capite quest’anno”, afferma Georgieva.

“Alla luce delle misure di contenimento per rallentare la diffusione del virus, l’economia mondiale si è sostanzialmente” fermata e questo è vero soprattutto “per le vendite al dettaglio,l’ospitalità, i trasporti e il turismo. In molti paesi, la maggioranza dei lavoratori sono autonomi o dipendenti di piccole e medie imprese. Queste attività e questi lavoratori sono particolarmente esposti” all’emergenza coronavirus, aggiunge Georgieva mettendo in evidenza che la crisi sanitaria colpisce ipiù deboli e la crisi economica si prevede colpisca più duramente i paesi più deboli. “Tutti i governi” sono scesi in campo per affrontare la crisi del coronavirus e c’è stato un significativo coordinamento. I paesi del mondo hanno preso misure di bilancio per circa 8.000 miliardi di dollari. A questi si aggiungono importanti misure dal G20 e da altri”.

Lo afferma la Georgieva, sottolineando che le azioni prese ora “determineranno la velocità e la forza della ripresa”. Continuare il piano di contenimento, ridurre lo stress sul sistema finanziario,proteggere le famiglie e le imprese con misure mirate e pianificare per la ripresa. Queste le quattro priorità indicate dal direttore generale del Fmi, per l’emergenza coronavirus.

“Dobbiamo prevenire che le pressioni di liquidità diventino problemi di solvibilità ed evitare una cicatrice all’economia che renderebbe la ripresa ancora più difficile”, mette in evidenza Georgieva, precisando che per la ripresa saranno essenziali “stimoli di bilancio coordinati. Dove l’inflazione resta bassa, la politica monetaria dovrebbe restare accomodante”.