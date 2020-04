Biografia di Francesca di Raimondo, vita privata, età, altezza,Laureata in comunicazione e marketing

Spread the love











Francesca di Raimondo, nasce a Catania nel 1979, Sin da piccola,si dimostra amante del mondo dello Spettacolo, calcando la scena del piccolo e grande Schermo. Lavora come modella e inviata TV ,vincendo numerosi Concorsi di bellezza,nazionali e internazionali.

Ultimo dei quali miss mamma italiana nel 2014 ,grazie Alla sua meravigliosa bimba di 8 anni. Vive da diversi anni in Emilia Romagna ,trasferitasi per Amore ,ed essendosi Laureata in comunicazione e marketing, ha trasformato La sua esperienza artistica …in organizzazione di Eventi culturali e di moda. Attivista del mondo culturale, da diversi anni promuove Eventi storici che fanno da collante anche fra le due regioni, E presto si metterà in gioco con un progetto molto Ambizioso e di grande caratura.

Collabora con associazioni per eventi benefici Il cui ricavato è destinato a reparti oncologici . Fa parte di un ordine cavalleresco ed è stata Madrina attivista per un associazione nazionale

Per la lotta all’endometriosi. Francesca è appassionata d’arte e storia , Lavorando anche come archivista e suona il pianoforte, Dipinge e canta ….per passione.