RIVISTE DI MODA : ECCO LA TOP 10 TRA CUI L’ULTIMA ARRIVATA BREAK MAGAZINE MODA

Nel tempo sono state diverse le riviste di moda che hanno riempito gli scaffali delle edicole in Italia. Tra le varie, andiamo a vedere quali sono le più famose, quelle di cui hanno sentito parlare anche coloro che non hanno alcun interesse nella moda. Queste riviste raccontano le tendenze e gli stili in atto, presentano le nuove collezioni, interviste agli stilisti famosi e alle case di moda. Si offre spazio anche ai nuovi stilisti promettenti, così come alle nuove boutique. Il tutto, condito da servizi fotografici con modelli e modelle su cui visionare i capi, da quelli più “semplici” a quelli più stravaganti.

VOGUE

Si tratta di una rivista americana fondata nel 1892 da Arthur Baldwin Turnure ma ormai presente in diverse versioni a seconda del paese di vendita. E’ la più importante rivista di moda al mondo, arrivata in Europa prima in Inghilterra, poi in Spagna e n Francia. Quasi 50 anni dopo, viene fondata la sede italiana, nel 1965.

COSMOPOLITAN

Sebbene sia più antico di Vogue, Cosmopolitan è un gradino sotto ma comunque sul podio delle riviste di moda più importanti. E’ presente anche in Italia, oltre che in altri 52 paesi del mondo. Questa rivista punta anche sui temi d’attualità relativi all’amore e alla sessualità.

VANITY FAIR

Questa famosa rivista va a chiudere il podio delle riviste di moda più importanti al mondo. Nata negli Stati Uniti ma pubblicata anche in Spagna e Italia. Anche in questo caso, oltre alla moda vi sono diverse rubriche dedicate alla vita femminile e all’attualità.

GLAMOUR

Sulla copertina di Glamour, edizione italiana, c’è scritto “il mensile femminile più venduto e più letto in Italia”. Tratta di diversi argomenti oltre la moda, tra cui salute, fitness, sessualità, alimentazione e attualità.

ELLE

Questa rivista esplose quando una certa Brigitte Bardot, giovanissima, appariva sulle sue copertine. In realtà era già pubblicata da diverso tempo, edita dalla casa editrice Hachette. Si tratta di una rivista rivolta maggiormente al pubblico femminile, con 40 edizioni internazionali e circa 20 siti internet. Oltre che di moda, parla anche di salute, gossip e attualità.

GRAZIA

Si tratta di una rivista tutta italiana, fondata nel 1938 da Mondadori. Si occupa di varie tematiche tra cui moda, bellezza, design, attualità e salute. Inoltre, presenta i programmi delle sfilate delle grandi firme in Italia. Molto apprezzata per l’approfondimento sulle nuove tendenze del lifestyle, per il quale presenta sempre dei punti di vista da parte di vip e personaggi importanti del settore moda.

MARIE CLAIRE

Marie Claire è una rivista a tutto tondo, che offre 500 pagine dedicate non solo alla moda, che cura in modo ampio e approfondito, ma anche ad altri temi. E’ una delle riviste più diffuse rivolte ad un pubblico femminile, per il quale propone anche argomenti riguardanti l’attualità, bellezza e benessere. Arrivata in Italia a metà degli anni ’90, anch’essa è nata in Francia, nel 1937.

BREAK MAGAZINE

Si tratta di una rivista tutta italiana, fondata nel 2017 da Cristian Nardi. Si occupa di varie tematiche tra cui moda, bellezza, design, attualità e salute. La cosa più interessante è la sua tecnologia che permette agli utenti di essere auto intervistati.