Intervista a Conchita Mendoza: età, vita provata, e la Pole Dance, scuola e molto altro

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Finalmente ho realizzato il mio sogno, quello della precedente intervista, ho aperto la mia scuola Butterfly Studio e a prescindere da questo momento di sospensione, continuo a lavorare con le lezioni online.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’amore ha creato molti problemi nella mia vita a causa di distanze, divergenze, lavoro.. Ho avuto pochissime relazioni, molto lunghe e articolate. Adesso ambisco ad una persona più comprensiva e che stimi le mie ambizioni e non si intrometta nei miei trascorsi.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Naomi Campbell, la Pantera nera, statua di ebano, fisico inimitabile, carisma che dura nel tempo, quasi 50 anni ed è bellissima ancora.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Sto lavorando al mio studio, introducendo nuove discipline come l’aerialnet, una rete aerea per la danza acrobatica. Ho inserito molti workshop per l’autunno /inverno per poter ospitare atleti professionisti presso la mia struttura. In estate vorrei iniziare a promuovere la mia attività all’aperto per eventi e locali.

COME sei nella vita privata?

Sono molto riservata, dico pochissimo di me, pochissimi sono al corrente dei miei punti deboli, della mia famiglia, del mio lato personale. Lavorando da sempre a stretto contatto col pubblico, ho sempre molto da dire ma mai sul personale, solo su idee e collaborazioni. Custodisco gelosamente la mia privacy, posso solo dire che vivo una vita pulita, sana, regolare.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Nel 90% dei casi le persone mi hanno giudicata per il lavoro o per la nazionalità, non tanto per il fisico. Nessuno ha mai dato peso alla mia cultura personale ed esperienza, viaggio da anni, sono laureata, lavoro e mi mantengo da sola da sempre, ho attraversato tante difficolta e ho sempre scelto con la testa. Ho una preparazione sportiva che aggiorno e miglioro costantemente, non è solo fisico o social, ma molto sta nel contenuto.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Ricordo i miei nonni, in Venezuela, gli animali, diventati poi il mio grande amore… E mio papà, un uomo di valori, un sergente della marina, che mi lasciò troppo presto purtroppo.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Contrarissima alla chirurgia estetica per sfizio, favorevole a quella costruttiva. Una bella ragazza senza seno è pur sempre una bella ragazza, una ragazza con un brutto naso, non é più una bella ragazza. Ogni persona deve decidere come mantenere il suo corpo per stare bene con se stessa. Ormai è difficile trovare una persona naturale, chiunque ha fatto un botox (non si parla di chirurgia) fino a un viso totalmente sconvolto dal chirurgo. Non si è capaci di invecchiare, di vedersi coi propri difetti, di migliorarsi senza ricorrere al bisturi. Ripeto libertà assoluta a livello personale…

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Pochissimissimi sicuramente. Ne ricordo 3/4, mia madre sempre! inconsapevolmente alcune persone mi hanno aiutato nel farmi cambiare, apprezzare alcune cose ed impararne delle altre. Altri invece dandomi sostegno quando non avevo scelta, sostegno materiale e senza interessi intendo.

Un tuo sogno nel cassetto?

Resta ancora la mia casa in campagna, con una fattoria fatta di animali liberi senza rendiconto ne sfruttamento. Inoltre vorrei poter tornare in Venezuela e vedere una rinascita, rivedere tutto come anni fa, quando per l’ultima volta andai a casa.