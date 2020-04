Crolla il ponte di Albiano Magra, tra le province di La Spezia e Massa Carrara

Spread the love











E’ crollato questa mattina intorno alle 10.30 il ponte di Albiano Magra, che collega il paese, in provincia di Massa Carrara, e Santo Stefano Magra, in provincia della Spezia. Un boato, avvertito da molti abitanti della zona, ha fatto scattare l’allarme

. L’infrastruttura si è spezzata in diversi tronconi. I veicoli in transito coinvolti nel crollo sono stati due furgoni che sarebbero rimasti comunque sopra la carreggiata collassata. I conducenti di due furgoni, soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco, sono stati trasportati in ospedale entrambi in codice giallo, il primo (il corriere di un’azienda di trasporti e consegne) all’ospedale di Pisa e il secondo al Sant’Andrea della Spezia.Nella caduta entrambi i mezzi sarebbero rimasti sopra una delle solette d’asfalto del ponte, crollato su se stesso e abbattutosi sul letto del fiume Magra .Al momento i vigili del fuoco in ricognizione stanno controllando tutta l’area coinvolta per scongiurare la presenza di eventuali ulteriori persone coinvolte.La prima chiamata di soccorso era arrivata al 118 intorno alle 10.20. Sul posto sono stati inviati l’automedica da Aulla, due ambulanze della Croce rossa di Albiano, un’ambulanza di da Aulla, l’elisoccorso da Massa e un altro mezzo del 118 da Vezzano nello spezzino.

L’Infrastruttura crollata questa mattina negli ultimi mesi era stata al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un’ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Ci fu un sopralluogo dei tecnici Anas, da cui dipende l’infrastruttura, ma dai controlli fu dichiarato che non sussistevano “condizioni di pericolosità”. A riferirlo è Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia di Massa Carrara che alcuni anni fa ha ceduto la struttura ad Anas. Il sopralluogo, ricorda, fu fatto alla presenza anche dell’assessore comunale di Aulla e della polizia. Lo stesso Comune rassicurò i cittadini con un post sulla pagina istituzionale informando che “il traffico non avrebbe subito limitazioni”. “Il ponte – aggiunge Lorenzetti – è importantissimo per la popolazione dell’alta Lunigiana, punto di collegamento sia con i primi territori della Liguria sia con il resto della Toscana”.