Conte:La Germania non ha vantaggi se l’Europa sprofonda nella recessione.

“La Germania non ha vantaggi se l’Europa sprofonda nella recessione. Dobbiamo sviluppare gli strumenti fiscali necessari. Non pretendiamo che la Germania e l’Olanda paghino i nostri debiti. Ma vanno allentate le regole di politica fiscale, altrimenti dovremo cancellare l’Europa e ciascuno farà le cose per proprio conto”.

Lo ha affermato sugli Eurobond il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una intervista al quotidiano tedesco Bild sugli Eurobond.

In serata è poi arrivata una precisazione. “Nell’intervista odierna al Bild il presidente Conte non ha fatto alcun riferimento alle regole di bilancio europee, come è stato erroneamente riportato in serata da alcune agenzie” si legge in una nota di Palazzo Chigi che sottoliena come il ragionamento del premier sia che, se l’Ue non si darà strumenti finanziari all’altezza della sfida, l’Italia sarà costretta a far fronte all’emergenza e alla ripartenza con le proprie risorse.

Domani in capo dell’Esecutivo tonerà domani a incontrare i capi delegazione di Pd, M5S, Leu e Iv. Alla riunione parteciperà anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.