Bill Gates “salvator mundi” via i test sugli umani per il vaccino

Diventato ormai un filantropo a 360 gradi – soprattutto dopo il suo addio alla poltrona di presidente di Microsoft – Bill Gates è in prima linea nella lotta al Coronavirus. Tramite la fondazione che condivide con la moglie, la Bill & Melinda Gates Foundation, ha annunciato di voler mettere sul piatto fino a 100 milioni di dollari per finanziare progetti ad ampio raggio come i kit per fare il test in casa e sette nuovi vaccini contro il Covid-19. La buona notizia è che uno di essi è arrivato alla prima fase della sperimentazione, quella sugli umani.

Il vaccino Ino-4800

Realizzato da Inovio, il vaccino chiamato Ino-4800 ha già superato i controlli dell’Fda, l’ente statunitense che sovrintende alla regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, e ora è pronto per essere testato sui primi volontari. «Si tratta di un significativo passo in avanti nella lotta globale contro Covid-19 – ha dichiarato Joseph Kim, presidente e Ceo di Inovio – senza un vaccino sicuro ed efficace, è probabile che questa pandemia continui a minacciare vite umane e mezzi di sussistenza. Il nostro team di ricercatori, partner e finanziatori si è mobilitato da quando la sequenza genetica del virus è diventata disponibile all’inizio di gennaio e continua a lavorare 24 ore su 24 per garantire l’avanzamento rapido di Ino-4800 attraverso questo studio di fase 1».