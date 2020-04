8 aprile 2020: calano ancora i ricoverati. per la prima volta è record dei guariti oltre 2.000

Spread the love











Numero senza precedenti di tamponi: mai così pochi nuovi casi, sugli oltre 51mila tamponi eseguiti, solo il 7,4% dei positivi rilevati. Le persone attualmente malate crescono di 1195 unità. Le vittime sono 542

ROMA – Anche i dati di oggi 8 aprile confermano gli aspetti positivi degli ultimi giorni: calano i malati ricoverati, anche quelli in terapia intensiva per il 5° giorno di seguito, aumentano i guariti in maniera netta (numero record), cala il numero di nuovi casi rilevati in rapporto al numero di tamponi.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) pari a 1195 unità (ieri erano stati 880).

Oggi sono ricoverati in terapia intensiva 3693 persone, 99 meno di ieri. Sono ricoverati con sintomi 28485 persone, 233 meno di ieri