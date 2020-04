coronaviru: La Spagna conta oltre 13.798 vittime.

Spread the love











Il numero delle vittime del coronavirus in Spagna è salito a 13.798 rispetto ai 13.055 di ieri. Si registrano quindi 743 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Salute spagnolo. La Svezia registra oltre 100 morti in un giorno legate al coronavirus.

Lo comunicano le autorità sanitarie. Finora la Svezia ha mantenuto una strategia del “tutto aperto”, ma a fronte di un aumento dei contagi e soprattutto dei morti, potrebbe presto allinearsi agli altri Paesi imponendo blocchi. Francia non ha ancora raggiunto il picco dell’epidemia di Covid-19, lo ha detto il ministro della sanità Olivier Veran intervistato da BFM Tv. “Siamo ancora nella fase di peggioramento dell’epidemia” ha detto Veran che ha spiegato che le misure di contenimento dureranno finché servira’.

Ieri la Francia ha avuto la sua giornata peggiore, con 833 morti nelle 24 ore contro i 518 del giorno prima. La Francia ha registrato 98.984 casi accertati e 8.911 morti, secondo i dati della Johns Hopkins University, che la mettono al quinto posto per numero di contagiati e al quarto per numero di decessi. La Germania ha registrato altri 3.834 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio complessivo a 99.225 persone infettate. Lo riferisce l’agenzia Reuters. Le vittime nel Paese per il Covid-19 sono in totale 1.607. Oltre 50mila morti in Europa La Bbc ha pubblicato una classifica dei Paesi in grado di riemergere più velocemente dalla crisi economica provocata dalla pandemia del Covid-19. Tra questi (130 in tutto ) al primo posto c’è la Norvegia, seguita da Danimarca, Svizzera e Germania, mentre l’Italia è al 31esimo posto.