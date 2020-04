A Milano raddoppiati i controlli: 21.150. Le persone controllate

Spread the love











Sono più che raddoppiati i controlli ieri a Milano da parte delle forze dell’ordine rispetto a domenica, per un totale di oltre 21mila, esattamente 21.150. Le persone controllate, come spiega la Prefettura di Milano, sono state 16346 (domenica 7772) e sono state inflitte 711 multe, mentre nessuno è stato denunciato per ipotesi di reato.

Allo stesso tempo, sono stati controllati 4804 esercizi commerciali (domenica oltre 3mila) e 15 titolari sono stati denunciati per le violazioni delle limitazioni previste dai decreti del Governo. Le forze dell’ordine, su disposizione della Prefettura, stanno intensificando l’attività di monitoraggio in vista delle festività pasquali.