16.346 persone controllate e 771 quelle sanzionate ieri tra Milano e i comuni della provincia

Sono 16.346 le persone controllate e 771 quelle sanzionate ieri tra Milano e i comuni della provincia, durante i controlli per il contenimento della diffusione del coronavirus. Mai in precedenza erano state sanzionate così tante persone. Nessun denunciato, come sta avvenendo quasi sempre da una settimana. Il bilancio è stato diffuso dalla Prefettura di Milano. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4.804 e 15 i titolari denunciati. In totale i controlli effettuati sono stati 21.150. Le forze dell’ordine, su disposizione della prefettura, stanno intensificando l’attività di monitoraggio in vista delle festività pasquali.

Coronavirus in Lombardia, fugge dal posto di blocco: arrestato latitante

Era latitante dal 4 dicembre 2018 l’uomo di origini marocchine scappato da un posto di controllo della guardia di finanza di Olgiate Comasco e poi arrestato sabato 4 aprile. I finanzieri erano in servizio di vigilanza per i divieti sul coronavirus, nei pressi del comune di Turate (Como), quando hanno intimato l’alt a un’auto con a bordo due uomini i quali, alla vista dei militari, hanno invertito il senso di marcia e sono fuggiti. E’ cominciato un inseguimento terminato qualche minuto dopo in una zona residenziale del comune di Cislago (Varese). L’auto è finita contro un muro, i due hanno tentato la fuga a piedi. Il conducente ha fatto perdere le proprie tracce all’interno di un’area boschiva limitrofa ed è ancora ricercato, mentre il passeggero è stato bloccato. In caserma è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, il 4 dicembre 2018, dal Gip del Tribunale di Pistoia, per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato portato nella casa circondariale di Como e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, per aver commesso il fatto in stato di latitanza e clandestinità sul territorio nazionale