UMBRO ITALIA: il ritorno sul mercato con un marchio E-COMMERCE di ultima generazione

Aperto lo store on line dello storico marchio inglese

A poco più di due anni dal ritorno nel canale offline, Umbro Italia decide di puntare sul digital sales lanciando il proprio e-commerce. È online www.umbroitalia.it. Lo storico marchio inglese, fondato nel 1924 a Manchester, è tornato in Italia dopo svariati anni di assenza grazie all’azienda pugliese NewAge S.p.A, con sede a Corato. Sulla piattaforma sarà subito disponibile la collezione primavera-estate 2020: protagonista assoluto il simbolo più amato dai fan del brand, l’iconico “double diamond” che Umbro ha voluto riproporre in versione big logo ricamato e come pattern stampato sulle bande delle tracksuit da uomo e da donna. Felpe, t-shirt, bermuda e rain jacket sono disponibili nei classici bianco, nero e rosso e nelle varianti colore più prettamente estive di azzurro, verde menta, fucsia e giallo.

“Grazie alla nuova piattaforma potremo mettere in campo una coinvolgente customer experience per la nostra community italiana. Capsule di prodotto, eventi e progetti speciali, uno storytelling pensato per chi si riconosce nei capisaldi di Umbro: il vintage, lo stile inglese, l’heritage, la storicità e l’aspetto più nostalgico e romantico del football – sottolinea Michela Tedone, marketing manager di Umbro Italia. “NewAge ha deciso di investire importanti risorse ed energie nel processo di digitalizzazione aziendale che non può coinvolgere solo il marketing o la comunicazione, ma deve abbracciare tutta la supply chain. È un percorso impegnativo ma necessario per raggiungere ambiziosi obiettivi”.

Gli scatti dello shooting SS20, realizzato prima dell’avvento del Covid-19 davanti allo stadio San Siro di Milano, uno dei templi italiani del calcio, “esprimono oggi più che mai la nostra speranza di tornare presto in campo” aggiunge Michela Tedone.

“Si tratta di una grande opportunità. Siamo convinti che, oltre a rappresentare un canale di vendita alternativo, la piattaforma e-commerce ci consentirà di ascoltare e comprendere meglio il mercato. Mai come in questo momento la sostenibilità aziendale passa attraverso la sua capacità di risultare veloce, flessibile ed adeguata” – afferma Francesco Montanaro, Country Manager di Umbro Italia.