Milano coronavirus Le mascherine nelle farmacie della Lombardia saranno disponibili settimana prossima

(ANSA) – MILANO, 06 APR – Le mascherine nelle farmacie della Lombardia saranno disponibili “non prima di fine settimana prossima”: lo hanno scritto in una nota Federfarma Lombardia, la Federazione degli ordini dei farmacisti e Confservizi.

Dopo la notizia della “imminente distribuzione delle mascherine nelle farmacie, si informa che le stesse saranno disponibili in farmacia non prima di fine settimana prossima”.

“Regione Lombardia – prosegue la nota – comunicherà a breve i criteri che permetteranno la distribuzione ai cittadini”.

Protective face masks are sold out in pharmacies, where the entrances are regulated, keeping the distance of one meter between customers, in Turin, Italy, 23 March 2020. Police and soldiers are deployed across the country to ensure that citizens comply with the stay-at-home orders in a bid to slow down the wide spread of the pandemic COVID-19 disease. According to the Civil Protection agency, the total number of confirmed COVID-19 infections in Italy has risen to more than 53,000, while over 4,000 people have lost their lives to the disease and 6,072 have recovered. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO