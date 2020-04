Lo storico quotidiano Repubblica promuovere una Serie tv, il primo sito dedicato a tutti i titoli del mondo

Spread the love











Manca solo lo spoiler. Il resto c’è tutto. Oltre 5.400 schede in aggiornamento, più di 1000 schede aggiornate, più di 3.500 stagioni, un totale di 60 mila episodi. Arriva il sito di Repubblica dedicato alle serie tv (online dalle 11), un database in cui orientarsi nella messe di titoli e generi che le piattaforme streaming, le tv satellitari e il digitale terreste ci propongono quotidianamente. Schede, sezioni e sottosezioni con tutte le informazioni, dal titolo al tipo di serialità, dall’anno della prima messa in onda alla trama, dagli attori ai premi vinti alla disponibilità in Italia, e dove. Il progetto consiste nell’estensione del database di MYmovies alla serialità televisiva e trasforma la piattaforma (a oggi il primo sito di cinema in Italia per numero di visitatori, dati Audiweb 2020) in un punto di riferimento per la consultazione di recensioni e informazioni sui contenuti seriali. Ma gli utenti non troveranno solo schede e informazioni. Il sito viene quotidianamente aggiornato anche con le notizie che riguardano le produzioni seriali: le novità in arrivo, le interviste ai protagonisti, le clip in anteprima, le anticipazioni, le curiosità, i social.

Repubblica Serie Tv, le schede

Le schede partono dalle serie televisive andate in onda o in streaming dal 2004 a oggi, italiane e internazionali. Il 2004 perché è l’anno che rappresenta un punto di svolta per la serialità grazie ad alcune produzioni fondamentali: Lost, The Sopranos, Battlestar Galactica, Dr. House – Medical Division, Desperate Housewives sono titoli che hanno rivoluzionato il settore sul piano produttivo, su quello distributivo e della fruizione. Ma il progetto punta a estendere la catalogazione alla produzione antecedente con tutte le produzioni, italiane e straniere, distribuite in Italia a partire dall’avvento della televisione, nel 1954.