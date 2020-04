Coronavirus, Boris Johnson le cose peggiorano: il premier in terapia intensiva

Spread the love











LONDRA – La notizia scuote tutto il Regno Unito. Alle 19 locali Boris Johnson è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale St Thomas di Londra. “Le sue condizioni sono peggiorate nel pomeriggio”, ammettono da Downing Street, dopo una giornata di smentite ed elusioni sul premier britannico affetto da 11 giorni da un coronavirus che non lo molla più.

Durante la sua indisponibilità, Johnson lascerà tutte le sue deleghe al ministro degli Esteri Dominic Raab. Secondo fonti di Downing Street, Johnson sarebbe in terapia intensiva ma non sottoposto a un ventilatore per l’ossigeno. “I miei pensieri sono per Boris Johnson e la sua famiglia”, ha scritto in un tweet poco dopo la notiza il leader del partito laburista Jeremy Corbyn.