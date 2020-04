Bimba di 9 mesi morta denutrita: Fermata questa mattina la coppia di genitori

Spread the love











MILANO. Fermata questa mattina dalla polizia a Milano una coppia di genitori, condannati a 15 anni perché la figlia di 9 mesi era stata trovata morta per denutrizione. L’ordine d’arresto è stato emesso dalla procura, in seguito da una condanna definitiva per maltrattamenti famigliari aggravati dalla morte della piccola, deceduta nel febbraio del 2015.

In attesa della conclusione dell’iter giudiziario i due genitori si erano separati ed erano andati a vivere in due diverse abitazioni nel capoluogo lombardo. Una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna, entrambi hanno tentato di sfuggire all’ordine di carcerazione: la donna si era rifugiata nell’appartamento di una conoscente, l’uomo si era rinchiuso all’interno di un appartamento in zona Lorenteggio, evitando ogni forma di comunicazione e contatto con l’esterno. Stamattina, in contemporanea, gli agenti del commissariato Bonola si sono presentati nei due nuovi domicili, spacciandosi per postini incaricati di recapitare una raccomandata urgente. Grazie a questo stratagemma sono riusciti a farsi aprire le porte di casa e a procedere al fermo di entrambi.