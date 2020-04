Attore filantropo Leonardo Di Caprio non si tira indietro e dona 12 milioni di dollari per coronavirus

Spread the love











Leonardo DiCaprio non è solo uno degli attori più talentuosi al mondo, ma anche un noto filantropo. Il divo statunitense, Premio Oscar per Revenant, è sceso in campo per sostenere chi si trova in situazione di difficoltà a causa del Coronavirus.

Lo ha fatto lanciando una raccolta fondi che ha raggiunto e superato la cifra di 12 milioni di dollari. DiCaprio è riuscito a raccoglierla grazie alla campagna American Food Fund, lanciata e, in pochissimo tempo, arrivata al successo.

Un fondo nato con il supporto di grandi realtà

Dietro alla campagna lanciata dal divo, c’è un fondo nato con il supporto di due colossi, ossia Apple e Ford Foundation. Nello specifico, la somma raccolta da Leonardo DiCaprio verrà destinata al sostegno di due associazioni in prima linea nella lotta alla fame in questo particolarissimo momento storico. Si tratta di Feeding America e di World Central Kitchen. Al loro operato ha contribuito anche un’altra Vip statunitense di grande fama, ossia Oprah Winfrey.

DiCaprio ha illustrato tramite il suo account Instagram i principali dettagli del progetto. L’attore, in un post pubblicato lo scorso 2 aprile, ha precisato che l’intera somma verrà devoluta alle due organizzazioni. Ha altresì sottolineato che i soldi serviranno a sostenere la distribuzione dei pasti a chi, a causa dell’emergenza Coronavirus, si trova in stato di ristrettezze economiche.

Come poco fa ricordato, anche la regina dei talk show Oprah Winfrey ha contribuito alla causa, donando un milione di dollari. La celebre conduttrice ha pubblicato su Instagram un post in cui fornisce i dettagli del progetto (a proposito, sapete che Oprah, seguitissima sul social, segue a sua volta un solo account?). La Winfrey ha specificato che dietro al progetto di American Food Fund ci sono personalità come Lauren Powell Jobs, la donna che, dal 1991 al 2011, è stata moglie del patron di Apple Steve Jobs.