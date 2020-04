Milano: I consulenti di Wuhan favorevoli ai limiti di ingresso sulla metropolitana e bus

Spread the love











Una consulenza è stata chiesta anche ai colleghi di Singapore, di Wuhan, di Seoul. Ogni suggerimento di chi, prima di noi, ci sta già passando è oro per riformare le regole del trasporto pubblico ai tempi della convivenza con il coronavirus che ci aspetta nei prossimi mesi, forse anni. Perché quando il lockdown gradualmente finirà e i milanesi potranno di nuovo tornare, progressivamente, a uscire di casa, metrò, autobus e tram dovranno essere pronti alla rivoluzione che l’emergenza sanitaria ha portato nella vita di tutti. Cambierà dunque il modo di viaggiare sui mezzi pubblici nella fase due: spostarsi sarà all’insegna del distanziamento sociale e della protezione necessaria dal rischio di contagio. Una “New Start”, una nuova partenza: si chiama così il piano che Atm sta mettendo a punto con il Comune, che entrerà in azione nelle prossime settimane una volta superata la fase acuta del confinamento in casa.