Il numero dei nuovi ricoverati in Lombardia “si è quasi fermato”, crescono i dimessi e il numero dei morti è in calo, anche se “la drammatica verità è che il numero reale è sicuramente più ampio, sul territorio, nelle Rsa per anziani, perché si riferisce alle persone decedute che avevano fatto il tampone”.

Ma quello che ancora non fa stare tranquilli è il dato di Milano e provincia: 411 nuovi positivi (ieri erano stati 428), che fa arrivare il numero totale a 11.230, più 171 a Milano città, dove si arriva a 4.533 contagiati. “Qui lo sforzo deve essere più determinato, bisogna uscire solo protetti per non infettare o non essere infettati”.

Sono i numeri di oggi della situazione emergenza coronavirus in Lombardia, spiegati dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nel giorno in cui il governatore Attilio Fontana annuncia che da domani parte la distribuzione in tutta la regione di 3,3 milioni di mascherine – diventate obbligatorie, insieme a sciarpe e foulard, in base all’ordinanza regionale firmata ieri – con una quota gratis nelle farmacie e le altre, sempre gratis, distribuite agli esercizi commerciali aperti.