Coronavirus, la Spagna supera di gran lunga l’Italia. Sanchez: Giorni durissimi ma ce la dobbiamo fare

Spread the love











La Spagna ha superato l’Italia per numero di contagi da coronavirus. Sono 124.736 i casi registrati nel Paese iberico contro i 124.632 rilevati fino a oggi in Italia.

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato in un video la decisione di prorogare di due settimane le misure di confinamento per frenare la diffusione del Covid-19. “Dobbiamo mantenere le misure per altre due settimane. Capisco quanto sia difficile prolungare questo sforzo per altre due settimane. Isolarsi nelle nostre case. In questi giorni mette alla prova la nostra serenità”. “Questi sono i giorni più difficili della nostra vita. Dopo queste settimane che sono sembrate eterne, abbiamo diverse nuove certezze, perché stiamo conoscendo l’avversario: abbiamo una prima linea di difesa competente e sensibile, compatrioti che difendono ogni vita e celebrano ogni vita. In secondo luogo, in ognuno di noi, la certezza che esiste una riserva di energia e solidarietà”, ha aggiunto

Con un totale di 46.033 morti e 627.203 casi confermati, l’Europa è il continente più colpito. Italia (15.362 morti) Spagna (11.744) Francia (7.560) e Regno Unito (4.313) sono i Paesi con più vittime.