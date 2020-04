Spread the love











Per farti conoscere meglio dai tuoi fan ci racconti in breve alcune tue tappe importanti della tua carriera?

Tacconi Federica; Mi sono approcciata a questa bellissima disciplina poco più di 3 anni fa con lo scopo di perdere peso e non avrei mai pensato di appassionarmi e di farne la mia vita. È stata una tappa importante per me che ha segnato un grande salto di qualità in quanto prima facevo tutt’altro. Studiai in una prestigiosa Accademia di pasticceria andai anche in Australia e a Parigi ma capii che tutto ciò che mi rendeva felice stava dentro una palestra e non dentro un laboratorio di pasticceria per questo decisi di tornare in Italia e dedicarmi al progetto della mia attuale palestra insieme a mio fratello. Sono stata guidata da preparatori nel campo per la mia trasformazione e sono propensa a continuare sotto l guida del mio attuale preparatore in quanto il mio obiettivo é il palco. Quindi la prima tappa importante é stato perdere 30 kg mi sono sentita rinascere, ho sconfitto tutto il bullismo passato e ho acquistato un’autostima mai avuta e la seconda tappa importantissima l’apertura della mia palestra insieme a mio fratello chiamata IRON PARADISE GYM come manifestazione di riscatto contro il bullismo con lo scopo di far crescere il bodybuilding, abbattere tutti i pregiudizi ancora presenti per questa disciplina e aiutare tutte le persone che come noi hanno sofferto e soffrono e vogliamo aiutarli a migliorare per sentirsi meglio sia fisicamente che psicologicamente , una palestra aperta a tutti dove nessuno deve sentire inferiore a nessun altro . Rispetto reciproco.

tacconi federica foto

tacconi federica foto tacconi federica immagine immagini di tacconi federica foto palestra tacconi federica foto tacconi federica foto tacconi federica foto tacconi federica foto tacconi federica foto v tacconi federica foto tacconi federica foto tacconi federica foto

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

Prossimi progetti lavorativi … soprattutto dopo questa pandemia l’obiettivo è lavorare tantissimo, più di quanto già facevamo , per far rinascere la nostra IRON PARADISE GYM , inoltre per quanto riguarda me stessa proseguire gli studi nel campo e dedicami al cento per cento ad una preparazione che mi possa portare a calcare il palco ! Poi altri progetti ma che non si possono svelare per semplice scaramanzia.

Di solito per far conoscere i nostri personaggi chiediamo di fare un breve riepilogo della propria carriera tu della tua che ci dici?

Ho raccontato tutto ciò all’inizio comunque è stata un’ascesa nata imperniano , dal sacrificio e dalla determinazione valori che voglio trasmettere soprattutto ai miei clienti e a chi mi segue.

Oggi guardandoti allo specchio come ti definisci?

Una donna, in quanto tutte le difficoltà mi hanno fatta crescere rendendomi la persona che sono oggi

Come ti sei avvicina a questo sport?

In realtà è stato mio fratello a portarmi in palestra per la prima volta e da lì … lo sapete già una passione nata dal profondo del cuore e che mi ha cambiato la vita al meglio restituendomi tanta felicità

Cosa ti piace di questo sport?

La costruzione di se stessi oltre che fisicamente mentalmente, ti insegna ad essere forte, ad essere determinato, a sudarti ogni singolo risultato rendendoti una persona migliore e più forte e di conseguenza tale forza ti permette di affrontare anche altro nella vita con più sicurezza , non solo nel bodybuilding . Trasforma le persone fuori e dentro rendendole migliori !

cosa significa per te essere bella?

Per me significa prima di tutto sentirsi bene con se stessi, volersi bene.

Molte volte si sente parlare di un eccessivo utilizzo di integratori tu cosa ne pensi a riguardo?

Penso che la gente parla troppo senza essere realmente informata e che per tanto prima di diffondere voci false dovrebbe informarsi davvero . L’integrazione fatta nel modo giusto é fondamentale per dare al nostro organismo tutto ciò di cui ha bisogno !

Cristian Nardi: Come definisci il tuo stile o meglio che capo di abbigliamento non deve mai mancare nel tuo guardaroba?

Sportivo ! Non devono mai mancare i miei completini per fare allenamento e soprattutto le scarpe da ginnastica , jeans, pantaloncini e magliette corte , semplice e sportivo

Chi sono dei riferimenti o una persona in particolare che ti ha aiutato a nei momenti più difficili?

Ovviamente la mia famiglia senza loro non l’avrei mai fatta, mi hanno capita, mi capiscono tutt’ora e mi hanno supportata in ogni mia scelta e progetto