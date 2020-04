Chi è Christian Musella? Influencer blogger e fotomodello italiano, Età, origini, genitori, Instagram

View this post on Instagram

First they ignore you; Then they mock you; Then they fight you; THEN YOU WIN.😎 . . . . . . . #outfitoftheday #fashion #style #influencer #blogger #model #fashionblogger #influencermarketing #napoli #outfit #fashionista #styleblogger #influencers #bloggerlife #photography #ootd #modeling #fashionstyle #bloggerstyle #modelo #outfitpost #streetstyle #influencerstyle #bloggers #love #instafashion #fashionable #naples #fashiongram #styleinspiration