Intervista alla fotomodella Alessia Zanchi: vita privata, età, moda, altezza, passioni

Spread the love











Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

La mia vita è stata piena di alti e di bassi che mi hanno fatta crescere e diventare la persona testarda e determinata che sono ,sono molto contenta della mia vita fino ad ora però è ovvio che ambisco a molto di più,non mi accontento facilmente.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L amore per me rappresenta un parte importante della mia vita è dei miei valori… L amore e fatto di piccole attenzioni,sguardi e sorrisi e complicità che dediche alla persona che ami che posso essere i genitori i fratelli un tuo animale o il tuo compagno… L’amore e una cosa che ti fa stare bene che ti diverte che ti fa tornare bambina….difficilmente lo trovi e una volta trovato bisogna tenerlo stretto.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

La persona che mi ispira di più come modella e Jennifer Lopez…mi piace perché artisticamente sa fare tutto,ha un fisico stupendo è bellissima,sembra una persona molto alla mano molto brava

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Adesso sto facendo diversi shooting fotografici,è ho in programma diversi progetti

Come sei nella vita privata?

Nella vita sono una persona molto aperta , determinata, indipendente, intraprendente, solare, simpatica, tranquilla… mi piace pormi degli obbiettivi e raggiungerli con tutte le mie forze,mi piacciono le sfide, mi piace divertirmi ,giocare ,ridere e scherzare sono tanto testarda…. al lavoro sono una persona seria solare e puntuale

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che le persone non mi giudicassero e non avessero pregiudizi solo per L immagine che do nei social,vorrei che non si fermassero al mio aspetto fisico,perché oltre alla bellezza ho anche la testa e dei sentimenti non sono una persona vuota come tanti possono pensare.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

La maggior parte della mia infanzia L ho passata con la mia famiglia e i miei nonni materni, i ricordi più belli che ho sono le estati passate in giardino con mio nonno a giocare sullo scivolo e sul’altalena o in piscina, poi quando mio papà tornava dal lavoro mi portava ogni giorno un giocattolo nuovo, il ricordo più bello che ho e quando mio papà nonostante avesse dei turni pesantissimi si sdraiava sul pavimento vicino al mio letto mi prendeva la manina e mi raccontava delle storie inventate da lui per farmi dormire e restava li finché non mi addormentavo,oppure mio ricordo che mio nonno ogni volta che tornava a casa dal lavoro( gondoliere ) che si cambiava per mettersi in piangiamo faceva cadere a posta le monetine e diceva sono di chi le prende amo la mia famiglia e i miei nonni.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia plastica?

Sono favorevole alla chirurgia estetica , io ho il seno rifatto….penso che aiutano molte persone a sentirsi a proprio agio con il loro corpo, ovviamente se si usa la chirurgia non bisogna mai cercare di risparmiare

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Ci sono persone che mi hanno aiutato nella vita,che senza quella persona non saprei ora dove sarei o come sarei diventata,ci sono persone che mi hanno sostenuto sempre fin dal primo giorno

Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno più grande è sfilare per L alta moda di Milano o per gli angeli di victoria secret voglio diventare famosa nel mondo dello spettacolo e della moda