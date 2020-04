Coronavirus dall’inizio dell’epidemia 71 medici che hanno persona la vita

Sono giorni decisivi per capire se alla fase di stasi seguirà una diminuzione dei contagi. Ieri, infatti, l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia è rimasto stabile, in lieve rallentamento, con 2.477 casi in più. Gli esperti valutano che per vedere una sostanziale diminuzione di contagi bisognerà attendere almeno 1-2 settimane, sempre che le misure di distanziamento sociale siano mantenute. Ciò che conforta sono i numeri che riguardano i guariti, altri 1.431 ieri, e il calo dei ricoveri, soprattutto nelle terapie intensive. Purtroppo si allunga la lista dei medici che hanno perso la vita: le vittime sono 71.

Cresce il numero dei medici morti: sono 71

Continua ad allungarsi la lista dei medici deceduti per l’epidemia. Il totale, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, sale oggi a 71 con altri tre decessi. I medici deceduti sono Gennaro Annarumma, Francesco Consigliere (medico legale) e Alberto Paolini.

Si conferma il rallentamento, ma senza misure molte più vittime

Notizie positive arrivano sul fronte della diffusione del virus. Si confermano i dati di un rallentamento, ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa epidemiologica: “Non c’è nessuna zona del Paese dove non circoli”, ha detto Brusaferro sottolineando l’alta circolazione di Covid-19 in alcune zone. Da qui il messaggio di tenere “molto elevata la soglia delle raccomandazioni e delle restrizioni adottate”. Non ci sono, invece, al momento secondo Brusaferro evidenze che il nuovo coronavirus circoli nell’aria. Questa via era nota in determinati contesti, come quelli sanitari, ma al momento la letteratura scientifica indica che le principali vie diffusione del virus sono quelle per droplet e per contatto. Brusaferro ha poi annunciato che è in arrivo una nuova circolare del ministero della Salute per l’uso dei tamponi.

Sull’importanza delle misure adottate è tornato l’epidemiologo Giovanni Rezza, dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), sottolineando che senza avremmo avuto immunità di gregge con un grande numero di morti e feriti: “Se avessimo mollato al Sud avremmo avuto tante Codogno”. Per quanto riguarda la “Fase 2”, se ci sarà, ha chiarito Rezza, questa dovrà essere graduale per minimizzare il rischio di una ripresa del numero dei casi.

Locatelli: “Quadro reale dell’infezione con i test sierologici”

Con i test sierologici per la ricerca degli anticorpi nel sangue sarà possibile avere un quadro completo dell’epidemia in Italia, ha detto il presidente del Consilgio Superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli, nella conferenza stampa organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità. Un qiadro, ha aggiunto, che sarà probabilmente diverso regione per regione.

Medici punibili solo per dolo-colpa grave

Il guardasigilli Alfonso Bonafede ha dato parere favorevole, con riformulazione, agli emendamenti al dl Cura Italia sulla responsabilità medica legata all’emergenza Coronavirus. La norma prevederebbe, secondo fonti di Via Arenula, che la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria sia limitata ai casi di dolo e colpa grave e, sul versante penale, la punibilità sarebbe limitata ai soli casi di colpa grave. Diverse le variabili da tenere in considerazione tra cui l’eccezionalità della situazione e la disponibilità di attrezzature e personale.

Borrelli: “Fase 2 dopo il 16 maggio”

La necessità di non abbandonare le misure di contenimento del contagio è stata sottolineata una volta di più, questa mattina, dal presidente della Protezione civile, Angelo Borrelli, che intervenuto a “Circo Massimo”, su Radio Capital, ha anticipato che tali misure potrebbero essere prorogate fino al 16 maggio. Alla domanda di Massimo Giannini “Quando comincerà quella che il premier Conte ha definito la “fase 2″ dell’emergenza coronavirus? La data del 16 maggio individuata in uno studio dell’EIEF è plausibile?”, Borrelli ha risposto: “Se l’andamento non cambia, potrebbe essere, come potrebbe essere prima o dopo. Dipende dai dati. La situazione ora è stazionaria, dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere. Non vorrei dare delle date, però”, ha concluso Borrelli, “da qui al 16 maggio potremo aver dati ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività e cominciare quindi la fase 2”.