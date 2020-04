L’India 1,4 miliardi di abitanti che fa tremare il mondo

L’India, il secondo paese al mondo per popolazione con quasi 1,4 miliardi di abitanti, sta avendo grandi difficoltà ad affrontare la pandemia da Covid-19 in corso. Come sappiamo il virus ha impattato innanzitutto sulla Cina, con la quale l’India confina per oltre 4.000 chilometri, mentre ora ha come epicentri l’Europa, soprattutto Spagna e Italia, e gli Stati Uniti. Ma, e sappiamo bene anche questo, la particolarità di questo virus è il suo essere a scoppio ritardato: possono volerci anche 14 giorni prima che appaiano i primi sintomi, e a quel punto però l’infetto potrebbe aver diffuso il virus tra decine o centinaia di persone. Per non parlare della grande percentuale di asintomatici che potrebbero rimanere tali ma essere contagiosi.

Ecco perché in India, anche se i casi confermati dalle autorità al momento sono solo 1251 e le morti 32, le cose potrebbero peggiorare molto velocemente nei prossimi giorni e settimane. Si tratta di un paese molto popolato e in cui la maggior parte della popolazione vive in aree molto dense e affollate, ma soprattutto è uno dei meno attrezzati al mondo dal punto di vista sanitario. Come si legge in un rapporto di Reuters del 2016 l’India avrebbe bisogno (in situazioni di normalità, quindi figuriamoci in caso di pandemia) di più di 50.000 specialisti di terapia intensiva, ma ne ha appena 8.350. Questo dato è sufficiente per dimostrare che il sistema sanitario indiano non è in grado di far fronte a ciò che è già successo in Cina, Italia e Spagna, cioè l’improvviso afflusso di migliaia di pazienti con un’infezione respiratoria contagiosa come quella dovuta al nuovo coronavirus, che causa la Covid-19.

Ma i dati preoccupanti non sono finiti: se pensiamo all’attrezzatura e all’estremo grado di efficienza necessari per far fronte a questa particolare pandemia, i dati indiani non lasciano ben sperare. Uno su tutti l’incapacità, negli scorsi anni e che continua ancora oggi, del sistema sanitario indiano di affrontare l’epidemia di tubercolosi.