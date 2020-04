Influencer e instagram: tendenze 2020 Laura D’Amore piace sempre di più agli italiani

Oggigiorno le regole del marketing sono completamente cambiate ed essere di tendenza è fondamentale per essere visti mentre si scrolla la home dei nostri social.

Ci sono profili interessanti su cui puntare gli occhi e che per questo 2020 potrebbero diventare i nuovi volti dell’era digitale. Oltre naturalmente alla bella e brava Chiara Ferragni, troviamo come new entry la biondissima Viviana Veglia vmakeup, pugliese come un’altra super influencer Laura D’Amore. Coi sui 24mila followers, Viviana ci delizia ogni giorno con tutorial e chicche sul mondo beauty e sui prodotti Diego Dalla Palma. A seguire troviamo Mrdanielmakeup, direttore creativo di Nabla e pugliese anche lui: il suo stile è molto raffinato e di tendenza, ha un vasto seguito di ragazze che amano apprendere i segreti del mestiere e saper scegliere i prodotti migliori per la propria pelle.



Tantissimi sono i tutorial che raccolgono consensi nel settore beauty, basti pensare a quelli famosissimi di chantal. ciaffardini, toniamkeup e biancasparkless: si spazia dai vivacissimi colori futuristici, a quelli gotici stile halloween.

Nel campo fashion, spiccano volti già conosciuti nei salotti di Maria de Filippi e nei vari reality di casa Mediaset. Si spazia da Chiara Nasti a Beatrice Valli, passando per Mariano di Vaio e Stefano De Martino.

Profilo interessante associato molte volte a quello di Chiara Ferragni, Laura Chiatti e Ilary Blasi, è quello della biondissima Laura D’Amore. Pugliese di origine, ma trapiantata a Catania, sta spopolando sul web raggiungendo più di 460mila followers in un anno di attività social.

Una crescita inarrestabile di questa influencer denota che anche ragazze ancora sconosciute ai palinsesti televisivi possano toccare vette altissime ed essere notate da grandi presentatori e fotografi internazionali. Profilo seguitissimo anche da una vasta popolazione femminile, che a colpi di commenti e like, danno il loro supporto a questa bella assistente di volo Alitalia. Ebbene si, l’angelica Laura indossa una divisa nella vita quotidiana, regalando ai followers di instagram e facebook emozioni e simpatici backstage della sua attività da hostess. Naturalmente ama viaggiare, quindi si colloca anche nella top ten delle new influencer italiane del settore turistico.

Da non sottovalutare assolutamente ci sono anche i viaggi di Marco Togni, giapponese d’adozione e di Mattia Miraglio che ha trascorso gli ultimi cinque anni in giro per il mondo a piedi. Completano la lista l’eclettico Stefano Tiozzo e Murielxo che a colpi di istantanee e video su youtube, si piazzano nella pole position per avere i profili instagram più curati ed esteticamente belli di tutto il web, lanciando anche campagne antirazziali e a sostegno dei diritti lgbt.