D: Facendo un piccolo bilancio della tua vita, cosa ne verrebbe fuori?

R: Sono ancora troppo giovane per fare bilanci, però posso dire di essere soddisfatta di quello che ho ottenuto finora. Il mio lavoro di fotomodella procede benissimo, ho una figlia meravigliosa e un nuovo amore. Non penso che in questo momento potrei chiedere di più

D: parlaci dell’amore cosa rappresenta nella tua vita

R: è importante, ma se parliamo dell’amore per un uomo niente potrà essere mai più grande dell’amore per mia figlia, e quindi l’amore a me non mancherà mai

D: Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

R: Charlize Theron

D: Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

R: ho molti progetti internazionali che sono necessariamente in stand-by finché non sarà possibile riprendere a viaggiare

D: Come sei nella vita privata?

R: tranquilla, riservata, casalinga

D: Cosa vorresti che le persone capissero di te?

R: Che la bellezza è solo uno degli aspetti della mia persona, e neanche il più importante

D: quali sono i ricordi della tua infanzia a cui sei particolarmente legata?

R: gli anni passati in Egitto con i miei genitori e mia sorella

D: sei favorevole o contraria alla chirurgia plastica?

R: sono contraria alla chirurgia esagerata, per il resto ognuno deve poter fare quello che vuole per sentirsi migliore

D: ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

R: mia sorella Ilaria

D: un tuo sogno nel cassetto?

R: un matrimonio in vecchio stile, abito bianco, tanti invitati e mia figlia a portare le fedi