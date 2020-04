Il colosso Alibaba dona all’Europa ventilatori, indumenti protettivi e schermi facciali

La Fondazione Alibaba e la Fondazione Jack Ma, del fondatore della società cinese, hanno confermato l’arrivo di ventilatori e altre forniture mediche in Europa per sostenere la lotta contro Covid-19

ina con ventilatori e forniture mediche è arrivato all’hub eWTP di Alibaba in Belgio all’aeroporto di Liegi. Si tratta di attrezzature destinate agli ospedali europei, nel dettaglio: 800 ventilatori, 300 mila set di indumenti protettivi e 300 mila schermi facciali. I ventilatori e le forniture mediche, si legge in una nota, sono del tipo ampiamente utilizzato dai medici in prima linea nel trattamento dei pazienti Covid-19 in Cina. A beneficiarne saranno Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Regno Unito, nonché 54 nazioni africane e più di 20 paesi in tutta l’Asia. Le Fondazioni, conclude la nota, stanno finanziando la ricerca e lo sviluppo delle opzioni di trattamento del virus Covid-19 in Cina e presso il Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Australia) e la Columbia University (Usa).