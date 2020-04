Crimi: Tutti sono uscire con figli e genitori solo vicino casa

Le precisazioni arrivate ieri dal Governo in merito alle restrizioni hanno riguardato le uscite dei minori. La nuova ordinanza consente ai genitori – uno alla volta – di accompagnare il figlio per una passeggiata nei dintorni della propria abitazione. Anche quella dicono alcuni esperti è da considerare diritto alla salute psicofisica soprattutto per i più giovani. Ma questo non può intendersi come un allentamento delle misure che anzi bisogna tenere così come sono, soprattutto con la piccola discesa nella curva dei contagi registrata nel nostro paese.

Stamane nel suo intervento a radio Anch’io su RadioRai1 Vito Crimi ha detto che “non c’è alcun allentamento dei controlli”, che la circolare del Viminale si riferisce ai bambini molto piccoli quelli per cui “uscire è una necessita’”, non certo “a un 15enne”, ha chiarito il viceministro agli Interni e capo politico M5s. “Deve essere chiaro: non possiamo far pagare quello che sta accadendo ai bambini piccoli” che non possono essere “vittime dell’isolamento”, ha aggiunto.