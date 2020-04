Coronavirus in Lombardia, 394 decessi in 24 ore. Gallera: “Aumento positivi perché fatti più tamponi”

‘assesssore: “Nelle ultime 24 ore processati oltre 7mila tamponi, per questo numeri in aumento, ma diminuiscono molto i ricoveri”. Da Sala a Gori, i sindaci del centrosinistra a Fontana: “Risposte su Rsa, protezione per i medici e test sierologici”

Più tamponi fatti e processati, più contagi: così l’assessore al Welfare Giulio Gallera spiega i dati di oggi dell’emergenza coronavirus in Lombardia. I contagiati in tutto sono 44.773, 1.565 in più rispetto a ieri, quando l’aumento sul giorno prima era stato di 1.047 positivi. “I tamponi sono però passati da 114mila a 121.449, 7mila in più, quindi i dati sono sostanzialmente positivi”. Il numero dei nuovi ricoverati è di 44 persone, si arriva così a 11.927 in tutta la Regione, e sono 18 i nuovi ricoverati nelle terapie intensive, mentre i dimessi sono in linea con ieri (530, erano 548 il giorno prima). Resta costante anche il numero dei decessi: 394 nelle ultime 24 ore, erano stati 381 il giorno prima. Le vittime lombarde del coronavirus arrivano così a 7.593.

Coronavirus, Fontana: “Non c’è più incremento. Circolare bambini? In Lombardia non cambia niente”

Gallera evidenzia come quasi ovunque ci sia una netta riduzione della pressione nei pronto soccorso e una riduzione dei ricoverati, grazie anche ai progetti di alcuni ospedali, come il Sacco a Milano, che vengono dimessi e seguiti a domicilio dai medici. I dati delle singole province: a Bergamo i positivi diventano 9.039, pià 336 rispetto a ieri, a Brescia l’aumento è di 231 (8.598 totali), nel milanese si arriva a 9.522, più 611 rispetto a ieri, mentre a Milano città l’aumento è di 159 contagiati. Triplicano quindi i nuovi positivi nella città metropolitana, visto che ieri il dato si fermava a 235 e a 96 nel solo capoluogo.