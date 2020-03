Una bambina di 12 anni morta ieri a Bruxelles è la vittima più giovane del coronavirus in Europa. Pochi giorni fa i giornali avevano fatto i titoli su una ragazza di 16 anni uccisa in Francia e poi era stato il turno di un quattordicenne in Portogallo. Ci dicevano che i più piccoli erano quasi immuni, che si trattava solo dello zero virgola zero e quattro per cento, di numeri bassissimi rispetto a quelli terribili delle persone più anziane. Forse sarà anche così. Solo che ne basta uno per piangere di dolore e avere paura.

La verità è che non dobbiamo abbassare a guardia, che questa pandemia riguarda tutti. Il direttore dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dire il vero aveva già chiarito che non bisognava illudersi: «Il coronavirus è una malattia grave. Anche se le prove che abbiamo suggeriscono che gli over 60 sono più a rischio, sono morti anche giovani, compresi i bambini». E Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico del programma e le emergenze dell’Oms, aveva spiegato che «quello che sappiamo a oggi è che i bambini sono comunque suscettibili all’infezione, e anche se sviluppano forme più lievi di malattia, ne abbiamo visti morire. Per questo dobbiamo difenderli in ogni caso come categoria sensibile».

Purtroppo, ciò che è ancora ignoto è l’estensione delle infezioni asintomatiche nei più piccoli, perché mancano ancora i risultati dei test, uno sguardo più profondo e allargato per avere un quadro generale con maggiori conoscenze pure su questo fronte. Solo quando saranno disponibili, si potrà capire meglio il ruolo dei bambini in questa pandemia: «Dobbiamo assolutamente trovare tutti questi casi, così che possiamo isolarli e ridurre il rischio che la trasmissione prosegua». Le preoccupazioni non sono esagerate, visto che il più grande studio finora condotto su bambini e virus ha scoperto che mentre la maggior parte di loro sviluppa sintomi lievi e moderati una piccola percentuale – in particolare neonati e bambini in età prescolare – può ammalarsi gravemente. Lo studio è stato pubblicato online sulla rivista Pediatrics. Erano stati esaminati oltre 2143 casi di minori di età inferiore ai 18 anni, malati, in tutta la Cina. Circa la metà di essi presentava sintomi lievi, quali febbre, affaticamento, tosse, congestione e forse nausea e diarrea. Più di un terzo, circa il 39 per cento, si è ammalato in modo più serio, con problemi polmonari rivelati dalla Tac, ma senza difficoltà respiratorie, anche se in qualche caso si trattava di vera e propria polmonite. Soltanto il 4 per cento non ha avuto sintomi, e questa bassissima percentuale smentisce in parte la convinzione che i bambini ne fossero quasi immuni. Una percentuale più alta, il sei per cento – riferita per la precisione a 125 bambini – hanno sviluppato la malattia in modo molto grave.

PAOLO MAGLIOCCO

Tredici di loro sono risultati critici, ovvero a rischio di insufficienza respiratoria e di insufficienza d’organo. E il responsabile dello studio, il professor Shilu Tong, direttore del dipartimento di epidemiologia clinica e biostatica al Shangai Medical Center, ha ribadito che «i bambini di tutte le età sembrano suscettibili al VCovid 19 senza significative differenze di genere». Per questo, secondo lui, gli ospedali di tutto il mondo dovrebbero prepararsi ad accogliere anche pazienti pediatrici. I più a rischio sarebbero i più piccoli, perchè i loro sistemi respiratori e altre funzioni dell’organismo sono in via di sviluppo, oltre ad avere un sistema immunitario ancora immaturo per non essere mai stati esposti a virus.