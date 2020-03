Romina Cuffini: vita privata età, passione lavoro, ecco chi è la fotomodella italia

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

un bilancio positivo nonostante tutto, nonostante le cadute, nonostante non ho avuto una vita facile, parte della mia vita l’ho passata dietro alla mia famiglia e ho dovuto mettere nel cassetto alcuni sogni.

Parlaci dell’amore, cosa rappresenta nella tua vita?

l’amore. domanda difficile per me, sono molto riservata su questo argomento ma posso dire che è una parte importante. ho dato amore, ricevuto amore, e altri momenti troppo poco. non sono ancora riuscita a trovare l’uomo della mia vita l’amore con la a maiuscola nell’attesa vivo, amo la mia famiglia, ho amici, soprattutto un amico per me molto cara, come fosse una sorella, e già per questo sono fortunata!

artisticamente a chi vorresti somigliare?

sono sincera, non vorrei somigliare a nessuna, voglio essere me stessa, mostrarmi per quello che sono e per quello che posso dare, sempre rimanendo umile, e coi piedi per terra da bambina amando la danza avrei voluto essere lorella cuccarini o heather parisi vedevo loro e immaginavo di essere io su quel palco e ballare.

puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

per il momento sono ferma come tutti, avevo alcuni progetti proprio in questo mese di marzo, tra cui una parte in un video clip musicale di gatto panceri e altri set fotografici per pubblicità a giugno se tutto andrà bene farò parte ad uno spettacolo di burlesque

come sei nella vita privata?

una ragazza semplice, umile, solare, durante la settimana svolgo lavoro di ufficio, da più di 20 anni nel settore marittimo spedizioni nel weekend mi piace stare con gli amici, e dedico un po’ del mio tempo a cucinare

cosa vorresti che le persone capissero di te?

vorrei solo capissero che nonostante la mia vita non e’ stata sempre facile, nonostante le delusioni, ce l ho sempre fatta e con le mie proprie gambe!!! ho messo su una corazza ma sotto sotto ho un cuore tenero e sensibile, chi mi conosce lo sa..

quali sono i ricordi della tua infanzia a cui sei particolarmente legata?

ricordo con affetto i miei nonni, la casa in campagna dove passavo le mie estati

sei favorevole o contraria alla chirurgia plastica?

non sono contraria, l’importante è sempre usarla nei limiti, l’esagerazione come in tutte le cose non va mai bene

ci sono persone che ti hanno aiutato nei momenti difficili?

sì, ci sono state poche, uniche e rare ma per queste persone ci sarò sempre

un tuo sogno nel cassetto?

ne ho un po’ troppi! ma sarei già contenta se riuscissi a realizzarne due/tre nel mentre continuerò con i spooling fotografici, con il burlesque, e tutto ciò che arriva sarà ben accetto!