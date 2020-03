Pronto Soccorso di Esine ed Edolo non sarà possibile accogliere le ambulanze, quando confermato dal primario Filippo Manelli

Monno e Paisco Loveno, salvo variazioni dell’ultima ora, sono per ora le uniche «isole felici» fra i paesi della Valle Camonica con zero casi, dopo che al sindaco di Corteno Ilario Sabbadini era stata comunicata nella tarda serata dell’altro ieri da Ats Montagna la positività, la prima, di un suo concittadino a Covid -19. In ogni modo alcuni Comuni per ora sono fortunatamente fermi ad un solo caso e si tratta di Incudine, Lozio, e Saviore. Ci sono invece alcune novità in merito all’indisponibilità dell’accoglienza delle ambulanze che saranno dirottate in altra sede. «Il direttore generale dell’Asst Maurizio Galavotti con riferimento ad informazioni diffuse sull’attività dello stesso Pronto Soccorso di Esine e dopo aver affermato che ragioni di natura logistica, operativa e di risorse umane non avrebbero consentito la sostenibilità nel ricevere ulteriori pazienti trasportati e trasferiti tramite i mezzi del primo soccorso 118 -Areu, puntualizza che nessun paziente autopresentato o trasportato è stato rifiutato nell’accesso al Pronto Soccorso dei Presidi di Esine ed Edolo, garantendo le necessarie cure del caso». MAURIZIO GALAVOTTI conferma che al momento attuale sono 197 i posti letto dedicati all’emergenza ( erano 192 due giorni fa) e che in ospedale permane attualmente la sospensione degli screening di primo livello alla mammella, cervice uterina e colon retto, mentre sono confermati gli screening di secondo livello. Una felice realtà è rappresentata dalla sensibilità dalla gente della valle: continuano infatti ad affluire generosi i contributi dei camuni sui conti correnti bancari e postali della stessa azienda , tanto che da poco è stato superata la quota di 1 milione e 300.000 euro. E’ di questi giorni poi un altro grande segno di sostegno all’Asst della valle: il Comitato AiutAmoBrescia ha donato all’Azienda un’apparecchiatura per il supporto alla respirazione ed un gran numero di dispositivi di protezione individuale. Significativamente la consegna del prezioso materiale sanitario è stata effettuata dalla Guardia di Finanza.

LU.RAN.