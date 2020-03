Intervista  Angelica Preziosi  della Pupa e il secchione e viceversa 

Sei stata una dei concorrenti più amati della Pupa e il secchione, ma come sei arrivata fino a questo punto? Raccontaci la tua storia “Tutto questo è stato possibile grazie al pubblico da casa , il merito è loro, mi seguono in tanti, durante il percorso non è stato semplice per me ,ci sono stati giorni in cui avevo mancanza delle mie abitudini dei miei cari ,famiglia ,amici però sono stata fino alla fine tutto il mese di riprese e sono arrivata in finale “

Chi è stato il tuo compagno di avventura? Dagli 3 pregi e 3 difetti…”Raffaello Mazzoni ,è stato durante il programma gentile altruista e sincero difetti poco coinciso nel parlare ,ma chi non ne ha?!

Hai mai provato qualcosa per lui ? “No mai ,sempre stima e amicizia niente di più siamo amici .”

Lui invece ha mai provato qualcosa per te? “Si ma ha accettato la cosa e siamo rimasti amici.”

Con chi hai legato di più nel programma? “Sono stata bene con tutti indubbiamente ho legato di più con il mio secchione Mazzoni ,poi anche Stella ,Marina , Santagati “

Quale prova della Pupa e il Secchione ti è piaciuta di più? “direi la prova Trap è stata molto divertente !

Quale invece ti ha messo in difficoltà? “ Non ho voluto fare la prova ‘nudi alla meta ’ e alla finale i ’bigliettini ‘ sempre per lo stesso motivo ,sono stata coerente nel percorso non volevo spogliarmi non perché sia bigotta assolutamente ,ma perché non ritenevo che fosse necessario e non mi rappresentava ,in quel contesto non ne vedevo il motivo ,di fare questo , penso che il nudo possa essere anche una forma non volgare , se si pensa a grandi artisti di fotografia arte cinema tutto sta nel contesto e il motivo cosa si vuole esprimere ”

Trovi che il nudo sia volgare? “No, come dicevo dipende tutto dal contesto , può essere più volgare una persona vestita che nuda “

Ti senti ancora con Mazzoni? ”Si, siamo amici e sono contenta di questo, abbiamo dimostrato di volerci bene e sono felice per questo.”

Ti senti ancora con il Pupo Marco dopo che ti ha fatto la richiesta? ”No finito il programma, non l’ho voluto vedere, l’ho ringraziato ,ma non era l’uomo che cercavo nella mia vita. Oggi sono fidanzata e si chiama Matteo il mio compagno”

Chi sceglieresti tra Marco e Mazzoni? “La bellezza non è tutto come dicevo e lo continuo a sostenere sono le imperfezioni che fanno innamorare e rendono unica la persona , ma nessuno dei due scelgo Matteo il mio fidanzato”

In futuro come ti piacerebbe intraprendere altre esperienze televisive? “Si mi piacerebbe, ho tanti aspetti del mio carattere che non sono emersi ,mi piacerebbe poter continuare e crescere in questo ,poter lavorare nell’intrattenimento della TV “

Per chiudere come ti vedi tra 10 anni ? “ Felicemente sposata mamma di due meravigliosi bambini , soddisfatta della vita che è un dono meraviglioso “