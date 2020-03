“Grande Fratello Vip”, Zequila in una delle sue poesie scrive: “Andrà tutto bene”

Come riportato sul quotidiano tgcom24.mediaset.it Si avvicina la semifinale nella Casa del “Grande Fratello Vip” e gli animi degli inquilini sono evidentemente scossi. Ma non è solo l’epilogo del “gioco” a preoccupare bensì anche la tragica situazione fuori. Antonio Zequila già di prima mattina si aggira per la Casa silenziosa e approfitta della lavagna per scrivere una poesia che è un inno alla speranza. Da qui il titolo: “Andrà tutto bene”. Con dei versi ringrazia il pubblico a casa, che nonostante la situazione drammatica che sta vivendo il nostro Paese, dedica attenzione al programma e così facendo ne decreterà l’inevitabile risultato…

