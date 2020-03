Grande Fratello Vip, Fabio Testi costretto alla resa: “Storia con Adriana Volpe, 30 anni fa”

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Fabio Testi conferma l’indiscrezione delle scorse settimane, secondo cui avrebbe avuto una storia con Adriana Volpe. In collegamento con Barbara d’Urso al Live di Canale 5, il noto attore ha confermato il gossip lanciato da Nuovo, anche se si è detto dispiaciuto che sia emerso. “Quando una donna è sposata e ha una figlia, vero o giusto che sia – ha dichiarato Festi – non mi sembra bello pubblicare una storia di 30 anni fa. Pubblicare la mia fotografia insieme a lei, che ha una figlia e un marito…”. All’interno della casa non c’era stato alcun minimo segnale che lasciasse sospettare un flirt passato tra i due, anche perché Adriana Volpe era tartassata da Antonio Zequila: lui sì che insisteva riguardo ad una presunta storia di 30 anni fa, ma alla fine è emerso a sorpresa Fabio Testi.

