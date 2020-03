Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini da Mediaset, premio per l’emergenza coronavirus?

Alfonso Signorini ha aggiornato i concorrenti del Grande Fratello Vip sull’emergenza coronavirus, riportando i segnali di miglioramento che si sono registrati in Italia nell’ultima settimana. Nonostante le tensioni e le difficoltà, il conduttore sta portando a termine con dignità il reality di Canale 5: mercoledì 8 aprile andrà in onda la finalissima. La situazione è difficile e incerta anche per i palinsesti televisivi, ma da Mediaset filtra un’indiscrezione clamorosa: è già sul tavolo l’idea di confermare Signorini in qualità di conduttore anche per il prossimo GF Vip. Una sorta di premio per Alfonso che, nonostante sia stato oggetto di feroce discussione sui social (dove il suo gradimento è abbastanza basso), ha il merito di aver portato a termine un’edizione piena di tensioni e condizionata da un evento esterno senza precedenti. La scelta verrà presa con calma, ma Signorini sembra intenzionato ad andare avanti e si vocifera che anche Mediaset sia della stessa idea.

