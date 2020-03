Coronavirus rallentano ancora i contagi in Lombardia: in totale sono 1.047 nelle ultime ore

Rallenta, per il sesto giorno consecutivo la crescita dei contagi in Lombardia: i nuovi casi positivi sono 1.047. Ieri l’aumento era stato di 1.154, l’altro ieri di 1.592. In calo anche il numero di morti che sono 381, ora complessivamente sono 7.199. Ieri il numero dei pazienti deceduti era arrivato a 458, l’altro ieri a 416. E migliora per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, anche se di poco, il dato relativo agli accessi in terapia intensiva in Lombardia: ieri c’erano infatti 1.330 pazienti ricoverati in rianimazione e oggi sono invece 1.324 cioè 6 in meno. Aumenta di poco invece il numero dei ricoverati in reparti non di terapia intensiva: sono 68 in più.

Coronavirus in Lombardia, meno contagiati nelle province più colpite

La trasmissione del virus rallenta nel Milanese, dove il dato di oggi fa segnare un +235 (ieri 347) che poi, se raffrontato all’incremento in un giorno solo registrato il 26 marzo scorso di 848 nuovi casi, fa ben sperare. Nuova giornata di calo nei contagi anche a Brescia dove si scende sotto i 200 nuovi casi registrati fermandosi a +154. Stabile il trend nella provincia di Bergamo ma sempre sui numeri più bassi degli ultimi giorni: 138 nuovi casi (ieri 137). Monza registra 100 contagiati in più (ieri +97) e il Lodigiano, la zona da dove è partito il contagio, 29. Aumentano i casi a Pavia, +97 rispetto ai 62 di ieri, e Cremona con +81 (ieri +26). Ma occorre tener conto, come ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che non tutti i laboratori danno i risultati dei tamponi con la stessa tempistica.