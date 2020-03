Coronavirus, parte l’inaugurazione l’ospedale alla Fiera di Milano: è la più grande terapia per Covid-19″

E’ una struttura ospedaliera a tutti gli effetti, non un ospedale da campo” e ospiterà “il più grande reparto di terapia intensiva d’Italia”. Lo ha sottolineato Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano che gestirà l’ospedale realizzato in Fiera a Milano, inaugurato questa mattina. Saranno 200 circa i pazienti che potranno essere curati all’interno della struttura. L’ospedale “rappresenta uno strumento fondamentale per la battaglia contro il Covid-19” e a regime vedrà impiegati 200 medici, 500 infermieri e altre 200 figure professionali. “E’ una grande sfida”, ha sottolineato Belleri, “un risultato inimmaginabile” frutto di “uno sforzo enorme” e “siamo fieri di gestire una struttura che non ha eguali”.

