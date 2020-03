Confartigianato Imprese Moda – Lettera al Presidente del Consiglio Avv. Giuseppe Conte

la Moda è il secondo asset strategico del Paese, dopo la meccanica. Coinvolge centinaia

di migliaia di operatori, donne e uomini italiani e quando antepongo il gentil sesso creda, non

lo faccio certo solo per galanteria.

Il lavoro femminile nel tessile/moda ha caratterizzato, dal

dopoguerra ad oggi, un netto mutamento social nazionale, un’evoluzione culturale, una

trasformazione dei classici canoni che volevano soltanto gli uomini, produttivi in prima linea.

La moda per noi italiani è stato riscatto, forte emancipazione ed eccezionale rilancio

economico.

Perfino oggi, a distanza di quasi un secolo, possiamo osservare nei nostri distretti un enorme tessuto produttivo ad altissima vocazione familiare, per alcuni scellerati addirittura troppo piccolo per restare in vita, quasi come la storia del calabrone che vola perché non lo sa.

Io voglio invece raccontarLe di un mondo che esiste eccome, che è vivo e che chiama a sé,

gridando al cielo, quella dignità e quell’attenzione non solo politica che in un Paese rispettabile

di tale nome dovrebbe essere al centro di ogni agenda ministeriale, nelle prime pagine di tutti i

più blasonati giornali e nel cuore di ogni italiano.

Sono le micro e piccole imprese del tessile/moda, quelle che, in linea con le direttive di

contrasto al Covid-19, hanno dovuto sospendere le proprie attività con il più alto grado di

rischio, con la maggiore incertezza sul domani e con le lacrime agli occhi.

La crisi economica generata dall’emergenza comporterà, per il settore, una moltitudine di

gravissime conseguenze che andranno ad impattare sull’equilibrio finanziario e sulla leva

occupazionale sino a compromettere la continuità produttiva.

Compromettere la continuità produttiva del secondo asset strategico del Paese.