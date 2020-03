Arriva il bonus di 500 euro per le rate del mutuo e per gli studenti che non hanno un computer

Un aiuto alle famiglie più deboli per pagare il mutuo e un contributo per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche per consentire ai ragazzi che non si possono permettere un computer di seguire i corsi a distanza durante il periodo di chiusura delle scuole. Dopo il rinvio delle imposte regionali fino al 31 maggio, la Regione ha stanziato 16,5 milioni di euro di contributi straordinari a sostegno delle famiglie in temporanea difficoltà a causa degli effetti dell’epidemia di coronavirus. Nel caso dell’aiuto per l’acquisto della prima casa, si tratta di un contributo una tantum pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con almeno un figlio fino a 16 anni. È un’agevolazione concessa a fondo perduto e prevede la trasmissione insieme alla domanda di contributo della quietanza di pagamento delle rate del mutuo relativa all’anno in corso. Nel caso, invece, del contributo e-learning a favore degli studenti l’agevolazione di 500 euro è concessa per ogni famiglia con figli tra i 6 e i 16 anni. Per riceverlo è necessario che l’acquisto sia successivo al 23 febbraio, data della prima ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza e dal governatore Attilio Fontana, che ha disposto la chiusura dei nidi, dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado.

Potranno accedere agli aiuti le famiglie che in base all’indice Isee hanno un reddito inferiore o uguale a 30 mila euro annui. Potranno presentare la domanda al bando online anche i lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione della retribuzione del 20 per cento o del 30 per cento del reddito per i liberi professionisti. In ogni caso, però, i contributi non saranno cumulabili tra loro. “Abbiamo pensato a tutte le famiglie lombarde in difficoltà – spiega l’assessora regionale alla Famiglia, Silvia Piani –. Abbiamo scelto di intervenire su due settori particolarmente gravosi. Il sostegno abitativo e la garanzia della continuità didattica. Stiamo garantendo il massimo impegno affinché i contributi possano essere richiesti in tempi brevi”. L’istruttoria sulle validità delle domande spetterà agli enti locali, che saranno supportati dalle Ats che avranno il compito di monitorare e applicare l’assegnazione del contributo che potrà essere aumentato in base all’indice del “fattore famiglia”. La Regione aveva già deciso la sospensione delle tasse regionali dall’8 marzo fino al 31 maggio.