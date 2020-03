Sono 458 le persone morte in Lombardia a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore. Più di ieri quando i decessi si erano fermati a 416. Complessivamente i morti nella Regione sono ora 6.818. Ma continua a rallentare la crescita dei contagi: i positivi in Lombardia sono attualmete 25.006. I nuovi casi sono 1.154, ieri ne erano stati registrati 1.592. I ricoveri non in terapia intensiva sono 11.815, con una crescita di 202, mentre sono solo due i nuovi ricoveri in terapia intensiva. Calano anche i nuovi contagiati a Milano: ieri erano 247, oggi sono 154, per un totale di 8.676 positivi in tutta la provincia.

Coronavirus in Lombardia, per la prima volta cala il totale dei contagiati

Il numero delle persone attualmente contagiate da coronavirus in Lombardia è in calo per la prima volta dall’inizio dell’epidemia. Secondo i dati forniti dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, i nuovi contagi, come detto, sono stati oggi 1.154; da questa cifra vanno detratti i dimessi, pari a 1.082, e i decessi, pari a 458, per un totale di 386 persone in meno rispetto a ieri che hanno il contagio in essere. Il dato globale indica, dunque, che dai 25.392 attualmente positivi di ieri si è scesi ai 25.006 di oggi.

Coronavirus in Lombardia, i contagi provincia per provincia

Anche oggi i dati sul coronavirus “confermano i trend e le curve” in lieve calo dei giorni scorsi, sottolinea l’assessore Gallera. I nuovi contagiati a Milano sono 154, ieri erano 247. A Bergamo, la zona più colpita, i nuovi positivi sono 137. A Brescia, altro epicentro del contagio, i positivi in più sono 200: ventiquattro ore prima ne erano stati registrati 335. A Como sono 47 in più, mentre a Cremona se ne sono aggiunti 26. A Lecco sono 56 in più e a Lodi 30. A Monza sono 97 in più, ventiquattro ore prima ne erano stati registrati 179. A Mantova 67 in più, a Pavia 92, a Sondrio 24 e a Varese 54. Il focus sui capoluoghi, esclusi cioè i comuni della provincia, fa rilevare che a Brescia sono 20 i contagiati in più (ventiquattrore prima erano arrivati a 45), stesso numero di Bergamo (ieri +33). Monza ha 11 nuovi contagiati (ieri +33). Mentre a Codogno, ex prima zona rossa, si registra un solo un nuovo positivo a fronte dei 5 di ieri.