La trasmissione Rai, Report, ha intervistato David Quammen, divulgatore scientifico che nel suo libro Spillover ben 8 anni fa parlò di una grande epidemia che sarebbe scaturita da un virus zoonotico, trasmesso da un animale selvatico, verosimilmente un pipistrello, in un wet market in Cina. Può sembrare una profezia, ma si trattò di una ricerca scientifica sul posto: “I ricercatori sono come detective dei virus, mi calai con loro nelle grotte in Cina alla ricerca di pipistrelli.

Il divulgatore scientifico David Quammen, autore di Spillover, ci spiega come i coronavirus fossero considerati un pericolo da quasi vent’anni. E molti paesi non hanno fatto abbastanza per prevenire la pandemia. pic.twitter.com/1AAolC7fE7 — Report (@reportrai3) March 28, 2020

Analizzano campioni degli animali che portano virus per studiarli, mi dissero che il prossimo virus sarebbe probabilmente arrivato da un animale selvatico, capace di adattarsi, proprio un Coronavirus. Si sarebbe diffuso in un mercato di animale selvatici in Cina e che, con contagio anche da asintomantico, sarebbe stato molto contagioso. Le Pandemie sono sempre esistite? Ora viaggiano velocemente, le città sono affollate, un virus può arrivare dalla Cina a Roma in 15 ore. Le pandemie sono peggiori. Gli scienziati sanno da 17 anni, dalla Sars, che i coronavirus sono pericolosi, si sapeva che sarebbe stata importante la preparazione, mascherine, guanti, ventilatori, capienza ospedaliera, test rapidi ed efficaci. Chi non era pronto? La politica”