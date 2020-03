Coronavirus contagia il mondo ecco il punto della situazione

Hanno superato i 600.000 i contagi da coronavirus in tutto il mondo, secondo l’ultimo bilancio della Johns Hopkins University. Per la precisione, i casi finora registrati sono 601.478. Secondo l’ultimo bilancio, i deceduti in tutto il mondo sono 27.862 e i guariti 131.826. Al primo posto come numero di contagi ci sono gli Stati Uniti, con 104.837 casi; al secondo l’Italia con 86.438 e al terzo la Cina con 81.948. Al quarto posto c’è la Spagna, con 65.719 contagi.

In Cina 54 nuovi contagiati. Ma a Wuhan arriva il primo treno

Registrati in Cina nelle ultime 24 ore 54 nuovi casi di coronavirus mentre la città di Wuhan che è stata focolaio dell’epidemia ritorna gradualmente alla normalità. Tutti i nuovi contagi sono importati, riguardano cioè persone tornate dall’estero di recente, hanno reso noto le autorità sanitarie dopo che è entrato in vigore in Cina il blocco degli ingressi degli stranieri e sono stati limitati i voli internazionali.

Oggi a Wuhan è arrivato il primo treno in seguito a oltre due mesi di isolamento quasi totale. Ancora non è possibile uscire dalla città in cui da dicembre sono stati registrati 50mila contagi di Covid-19 e sono morte almeno tremila persone. Per ora i viaggiatori sono autorizzati ad arrivare, ma non a lasciare la città di 11 milioni di abitanti, che dal gennaio scorso era stata isolata dal mondo.

In Corea 146 nuovi contagi

La Corea registra 146 nuovi contagi, record settimanale Sono stati 146 i casi di persone positive al coronavirus venerdì in Corea del Sud, che sta soffrendo un’impennata di casi importati dall’Europa e dagli Stati Uniti nei giorni precedenti. Si tratta del dato più elevato della settimana. Il Centro coreano per la prevenzione e il controllo delle malattie sta ancora calcolando quanti di questi contagiati siano stati effettivamente importati da altri Paesi. Il totale delle infezioni registrate in Corea del Sud sale dunque a 9.478, mentre le vittime sono in totale 144, cinque in più del giorno precedente. I numeri dei contagi giornalieri nel Paese non sono variati molto nelle ultime due settimane, dopo il picco di oltre 900 registrato a fine febbraio.

Usa, Trump autorizza il richiamo un milione di riservisti per l’emergenza coronavirus

Donald Trump ha firmato un decreto che autorizza il richiamo di un milione di riservisti dell’esercito, della marina, dell’aeronautica e della Guardia Costiera per far fronte al coronavirus. I ministri della Difesa e della Sicurezza Nazionale sono autorizzati, in base al decreto, a richiamare singoli individui o divisioni in servizio per non più di 24 mesi consecutivi. “Decideremo lunedì o martedì le linee guida” per un possibile allentamento del distanziamento sociale. Determineremo quando è sicuro tornare a scuola”, afferma Donald Trump, sottolineando che per New York, l’epicentro degli Stati Uniti per il coronavirus, le norme sul distanziamento sociale resteranno in vigore. Per fronteggiare l’emergenza il presidente degli Usa ha imposto alla General Motors di costruire respiratori.

Russia, Aeroflot sospende i voli per la Cina

La compagnia aerea russa Aeroflot sospenderà i voli per la Cina a causa della pandemia di coronavirus. Da oggi lo stop su Pechino, da domani su Guangzhou, Lo si apprende dai media locali. La sospensione durerò almeno fino al 30 aprile. Ridotto anche il numero di voli per Bangkok (Thailandia), Shanghai (Cina), Male (Maldive) e New York (Usa). La Russia ha sospeso i voli internazionali dal 27 marzo, con eccezione per i voli per il rimpatrio dei russi all’estero, e dei voli merci e postali.

L’Iran agli Usa: “Rilasciare i detenuti in Usa, rischiano il contagio”

Teheran chiede agli Stati Uniti di rilasciare gli scienziati iraniani detenuti per questioni collegate alle sanzioni, citando la denuncia di un medico sulle condizioni nelle carceri statunitensi nel pieno dell’emergenza per il coronavirus. “Gli Usa hanno trattenuto diversi scienziati iraniani, senza accuse o con false accuse sulle sanzioni e non li rilasciano anche se i loro stessi tribunali hanno respinto le assurde accuse”, ha attaccato via Twitter il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, allegando un articolo del Guardian con la denuncia di uno scienziato arrestato dagli agenti per l’immigrazione americana (Ice). “Non sopravviverò” al Covid-19 dice al Guardian il dottor Sirous Asgari che è stato scagionato ma comunque trattenuto, parlando di condizioni di detenzione disumane e assenza di prevenzione contro il coronavirus. “Gli Usa – rimarca Zarif – rifiutano anche la scarcerazione per ragioni mediche, con il coronavirus, di un uomo innocente detenuto in strutture orribili”.

Il governo iraniano ha annunciato il decesso di altre 139 persone nelle ultime 24, ore portando il totale a 2.517, secondo i numeri ufficiali del ministero della Sanità. I nuovi contagi sono stati 3.076, portando il numero totale di contagi a 35.408

Messico, 12 morti per coronavirus. I contagiati salgono a 717

I contagiati da coronavirus in Messico salgono a quota 717, rispetto ai 585 del giorno precedente. Lo ha reso noto il ministero della Sanità, specificando che i decessi sono invece passati da 8 a 12 nell’arco di una giornata.

In Ecuador fosse comuni per i morti di coronavirus

La città dell Ecuador Guayaquil costruirà fosse comuni per le vittime del coronavirus. Lo ha detto il responsabile della pulizia cittadina, Gustavo Zuniga, in un’intervista alla Cnn, precisando che le fosse comuni avranno una capacità di 300 corpi. In Ecuador sono 1.627 i contagi e sono 41 le vittime. Le autorità ecuadoriane hanno portato via cento feretri in tre giorni da Guayaquil, la città costiera in cui si addensa la maggior concentrazione di casi di Covid-19 del Paese.

In Argentina i contagiati dal coronavirus diventano 690, 17 le vittime

Le autorità sanitarie dell’Argentina hanno diffuso ieri sera un nuovo bilancio degli effetti del coronavirus, indicando che i contagi sono saliti a 690, mentre cinque nuovi decessi hanno fatto salire il totale delle vittime fatali a 17. In un intervista alla tv Telefé, il ministro della Sanità argentino, Ginés Gonzßlez García, ha indicato che gli effetti della rigorosa quarantena in atto in tutto il territorio nazionale dovrebbero dare i primi risultati intorno al 31 marzo.

Venezuela, Maduro chiede l’aiuto dell’Onu contro Covid-19

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, sull’emergenza coronavirus, in cui ha sottolineato la necessità che il sistema delle Nazioni Unite offra al suo Paese una cooperazione sanitaria. In un comunicato, postato via Twitter dal ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza, si dice poi che Maduro ha ringraziato Guterres per aver incluso il Venezuela fra i Paesi che riceveranno una assistenza speciale dall’Onu nell’ambito del Piano globale di risposta umanitaria per il Covid-19. Il capo dello Stato venezuelano ha quindi riconosciuto l’importanza delle dichiarazioni, sia dello stesso segretario generale, sia dell’Alto Commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet, “in cui si chiede la sospensione immediata delle misure coercitive unilaterali”. Questo “non solo perché esse sono contrarie alla Carta dell’Onu, ma anche per gli ostacoli evidenti che tali sanzioni creano ai Paesi colpiti nel loro sforzo di affrontare adeguatamente la pandemia del coronavirus”. A Caracas il ministro della Comunicazione, Jorge Rodríguez, ha comunicato il decesso in una clinica privata di un secondo paziente contagiato dal Covid-19, che presentava un quadro clinico di patologie polmonari pregresse. Le persone risultate positive al coronavirus sono cresciute a 113.