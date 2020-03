Mattarella Torna a parlare: L’Europa deve intervenire “concretamente”. Prima che sia troppo tardi

L’Europa deve intervenire “concretamente”. Prima che sia troppo tardi. “Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni”.

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un discorso alla nazione, proprio mentre si tocca il picco più alto di morti e l’Europa non trova un accordo sugli eurobond.”Molti Capi di Stato, d’Europa e non soltanto, hanno espresso la loro vicinanza all’Italia. Da diversi dei loro Stati sono giunti sostegni concreti. Tutti mi hanno detto che i loro Paesi hanno preso decisioni seguendo le scelte fatte in Italia in questa emergenza. Nell’Unione Europea la Banca Centrale e la Commissione, nei giorni scorsi, hanno assunto importanti e positive decisioni finanziarie ed economiche, sostenute dal Parlamento Europeo. Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei capi dei governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni. Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro Continente. Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l’Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comune interesse”.Un appello al Paese. Unità e coesione sociale sono indispensabili. Mattarella ha ringraziato gli italiani impegnati sul fronte.Mattarella si rivolge alle persone che hanno perso la vita a causa di questa epidemia, e ai loro familiari.

Dice Mattarella che dobbiamo pensare al dopo emergenza. Alle iniziative per rilanciare l’economia. “Nella ricostruzione il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sè”