In Lombardia, la Regione aumenta i tamponi anche a chi ha un solo sintomo di Coronavirus

Il governatore Fontana: “I dati in aumento di ieri potrebbero dipendere anche da questo, finora test solo a chi presentava più sintomi del virus”

Tamponi anche a chi ha un solo sintomo di coronavirus, per aumentare la campionatura del contagio. E’ la nuova rotta di Regione Lombardia, che porta così a un numero maggiore di tamponi effettuati e, di conseguenza, anche di numeri di contagiati. Ieri, infatti, a metà giornata il governatore Attilio Fontana aveva detto nel consueto punto stampa: “Oggi purtroppo i numeri non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto a giorni scorsi, sono preoccupato”. Un annuncio che poi era stato già ridimensionato in giornata e che oggi Fontana, a Mattino Cinque, spiega così: “Ieri quando ho fornito il dato avevo a disposizione il numero, non l’elaborazione. Poi nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi” e che “soprattutto nei giorni precedenti erano stati elaborati alcuni dati in meno che si erano quindi sommati a quelli di ieri. Quindi direi che siamo ancora in linea”.