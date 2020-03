New York raddoppia ogni tre giorni”, Cuomo vuole 30 mila respiratori ma ne ha avuti 400

Roma. In America l’epidemia di Covid-19 colpisce soprattutto New York con il 35 per cento dei casi e basta pensare a quello che succede in Italia per capire che la situazione è grave. In Italia i focolai più attivi sono comparsi in centri abitati poco densi e relativamente distanti dalle grandi città. New York è la città più densa d’America per popolazione ed è anche la più complessa da gestire per tutta una serie di ragioni. In questo momento lo…

Condividi: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento...