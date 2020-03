Cover della settimana di City Milano News dedicata alla showgirl Tanya La Gatta

La modella showgirl Tanya La Gatta sempre più bella e sensuale con un corpo praticamente scolpito, lancia un chiaro messaggio agli italiani contro la diffusione del corona virus, che, con questa foto copertina invita tutti a rimanere a casa, alle sue spalle un mare blu inaccessibile dal cancello che rappresenta la liberà dalla prigione, libertà che vedremo presto soltanto se decideremo di rimanere tutti a casa. La nota showgirl, seguitissima sul web da più di 300.000 followers, oltre alle campagne pubblicitarie come testimonia che realizzerà per il 2020, la vedremo protagonista anche in una serie di appuntamenti in tv sulle reti nazionali inizio estate.

