Coronavirus, il sindaco di Milano: i giovani saranno i primi a rientrare al lavoro”

Se è vero” che in questa epidemia di Coronavirus, “si rischia meno quando si è giovani, ha senso che anche il ritorno alla normalità, al lavoro venga fatto con una gradualità che tenga conto dell’aspetto anagrafico. E io ci sto pensando ad esempio per le migliaia di dipendenti del Comune di Milano”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno pubblica sulle sue pagine social.

Coronavirus, il sindaco di Milano Sala: “Ritorno graduale alla normalità tenendo conto dell’età di ciascuno”

Il primo cittadino ha parlato anche dell’utilizzo delle applicazioni per smartphone che possono tracciare il movimento delle persone nelle zone dove il rischio del contagio è più alto e quindi serve più controllo. “Si parla poi molto di questa app che ci localizza nei nostri movimenti ovviamente per associarla alle zone dove il rischio pandemico è più forte. E’ una violazione alla privacy? Certo. Ha senso? Altrettanto certo, lascio a voi la riflessione”.

Infine i controlli medici. “Si parla molto di tamponi. Ma attenzione a quello che dice il professore Mantovani dell’Humanitas, in realtà noi dobbiamo anche capire il nostro livello di immunità quindi come sottoporci a test che, attraverso l’analisi degli anticorpi, verificano se siamo immuni. E probabilmente siamo immuni perché l’abbiamo fatta e non ce ne siamo accorti. Pensate a questo elemento quanto sarà importante per il ritorno alla normalità”.